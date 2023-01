Maxi furto in una casa a Pannarano: rubati soldi e oro Bottino di circa 12mila euro: indagano i carabinieri

Oggetti in oro, e denaro contante per un valore totale di circa 12mila euro il bottino dei ladri che hanno messo a segno un maxi colpo in un'abitazione a Pannarano. Secondo una prima ricostruzione, i balordi sono entrati nell'abitazione dopo aver forzato una finestra. Una volta nella casa, i malviventi hanno messo tutto a soqquadro ed hanno trovato e portato via i soldi contanti e vari gioielli. Al rientro dei proprietari l'amara sorpresa. Sul posto i carabinieri per i rilievi.