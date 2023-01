Detenuto crea scompiglio nel carcere di Airola, l'allarme del Sappe Polizia penitenziaria intercetta e sequestra hashish nelle polpette destinate a un giovane recluso

Ancora tensioni nel carcere minorile di Airola. Ancora una volta è il Sappe a denunciare l'accaduto. “Quello di sabato è stato un vero giorno difficile per il personale di Polizia Penitenziaria che lavora nel carcere minorile di Airola”, spiega Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Nel pomeriggio di sabato, è stato trasferito nel carcere di Airola il detenuto tunisino resosi protagonista dei gravi disordini all'iIPM di Roma. Un soggetto particolare – denuncia De Rosa -, che in pochi mesi di detenzione ha girato già vari istituti carcerari per problemi di ordine e sicurezza. Il detenuto, dopo il suo arrivo ha cercato di prendere già in mano l'istituto, cercando di prevaricare sugli altri detenuti e di imporsi con violenza ma, appena avvenuta l'immissione ai passeggi per le ore d'aria, una vera spedizione punitiva è partita nei suoi confronti da parte di cinque-sei detenuti, napoletani e stranieri. Il detenuto tunisino ha avuto la peggio ma poi ha rifiutato le cure da parte dei medici”.

Un sabato difficile caratterizzato anche da altri episodi come denuncia il sindacato: “I familiari di un detenuto napoletano giunti ad Airola per il colloquio con il congiunto ristretto hanno infatti tentato di introdurre della droga in un pacco. Hashish abilmente occultata tra delle polpette. Ma l’attenzione, lo scrupolo e l’acume investigativo degli operatori della Polizia Penitenziaria hanno scoperto l’illecito e i familiari del detenuto sono stati immediatamente fermati”, conclude De Rosa.

Grande apprezzamento al personale di Polizia Penitenziaria di Airola per la professionalità, lo spirito di servizio e l’acume investigativo dimostrati nella circostanza arriva da Donato Capece, segretario generale del SAPPE: “Da mesi diciamo che così non si può andare avanti. Il lassismo che caratterizza le carceri campane è imbarazzante ed intollerante e questo nonostante lo spirito di abnegazione e il senso del dovere della Polizia Penitenziaria. Abbiamo in più occasioni segnalato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma le significative disfunzioni e inconvenienti che riflettono sulla sicurezza e sulla operatività delle carceri campane e del personale di Polizia Penitenziaria che vi lavora con professionalità, abnegazione e umanità nonostante una grave carenza di organico e la mancanza di idonei supporti operativi. Mi riferisco al taser, kit anti aggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili, promessi da mesi dai vertici ministeriali ma di cui non c’è traccia alcuna in periferia”.

Capece evidenzia inoltre che “ogni giorno la Polizia Penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda l’illecita introduzione ed il possesso di telefoni cellulari nonché lo spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti, di sostanze stupefacenti. Auspico che l’Amministrazione penitenziaria promuova ed intensifichi momenti di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di Polizia Penitenziaria di tutta la Regione, in particolare sui temi – come quelli del contrasto all’introduzione di droga e telefonini cellulari in carcere – maggiormente utili alla quotidianità operativa dei Baschi Azzurri.”