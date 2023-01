Raid dei ladri in Valle Caudina: cassaforte e incassi nel mirino Colpi nella notte lungo l'Appia a Ceppaloni e a Montesarchio

Ladri in azione nella tarda serata di ieri e nella notte a Ceppaloni e a Montesarchio. Nel mirino due attività commerciali.

Nel primo caso, lungo l'Appia, nel territorio di Ceppaloni, i malviventi hanno messo a segno un colpo all'interno del bar – tabacchi di un'area di servizio. In questo caso i banditi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno rivolto le loro attenzioni ad una cassaforte, aperta e dalla quale hanno rubato i soldi che vi erano custoditi.

Da Ceppaloni a Montesarchio dove invece i ladri sono entrati in azione in una pescheria dalla quale hanno portato via circa 2mila euro.

Lavori, in entrambi i casi, per i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei raid.

Come sempre in questi casi, al vaglio anche eventuali immagini delle telecamere.