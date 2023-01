Insegue furgone e costringe autista a fermarsi, assolto commissario di polizia Benevento. La sentenza per Lina Mortaruolo

E' stata assolta dall'accusa di abuso d'ufficio, perchè il fatto non sussiste, mentre per quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è intervenuta la remissione della querela. E' la sentenza del Tribunale per Lina Mortaruolo, 61 anni, all'epoca dei fatti – il 2019 -commissario di polizia in servizio a Telese.

Difesa dall'avvocato Antonio Leone, era stata tirata in ballo per due episodi che si sarebbero verificati tra aprile e giugno 2019. Il primo, nel quale era stato ravvisato un abuso d'ufficio in relazione alla violazione delle norme che disciplinano le attività e i poteri della polizia stradale, si sarebbe verificato lungo la statale 372. Mentre la percorreva al volante della sua Mercedes, avrebbe inseguito e ripetutamente lampeggiato un Fiat Ducato – è stato asistito dall'avvocato Ettore Marcarelli -, il cui conducente avrebbe rallentato e fermato la marcia.

L'imputata l'avrebbe fatto anche esibendo il tesserino, chiedendogli se “facesse i viaggi”, intendendo che le serviva la disponibilità di un furgone. L'altro addebito riguardava invece la richiesta di riavere due assegni dai titolari di un'agenzia immobiliare.