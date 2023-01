Sono un dipendente della Motorizzazione, posso farti avere la patente di guida Benevento. Ciro Barometro, 55 anni, tra le 15 persone coinvolte in inchiesta Procura Napoli nord

Si sarebbe presentato come un dipendente della Motorizzazione civile in grado di assicurare il rilascio della patente di guida. Decine le persone con le quali sarebbe entrato in contatto Ciro Barometro, 55 anni, di Benevento, un'ex guardia giurata che figura tra i quindici destinatari dell'inchiesta dei carabinieri e della Procura di Napoli nord che a dicembre era sfociata in sette misure cautelari.

Avevano colpito anche un medico in servizio all'Asl Napoli 1 Centro e un maresciallo dell'Aeronautica: per Barometro, difeso dall'avvocato Fabio Russo, gli arresti domiciliari, adottati perchè sarebbe stato il promotore di una presunta associazione per delinquere che si sarebbe occupata di produrre, mettere in circolazione e vendere le patenti, sulle quali sarebbe stata impressa l'impronta contraffatta del sigillo di stato.

Nel mirino degli inquirenti fatti che si sarebbero verificati tra il 2021 ed il 2022, attenzione puntata anche su un 'giro' di patenti nautiche, certificati di vaccinazione, fogli rosa e permessi temporanei di guida, anch'essi ritenuti falsi.

Un altro capitolo dell'attività investigativa, che non riguarda però il 54enne, è relativo alla produzione di banconote da 50 euro e valori di bollo contraffatti.

Gli indagati hanno ora vennti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o produrre memorie difensive, poi il Pm procederà alle eventuali richieste di rinvio a giudizio.