Droga spacciata nei vicoli del centro storico, inchiesta chiusa: 5 indagati Benevento. Indagine della Squadra mobile su fatti del 2019

Il più 'anziano' ha 28 anni, altri tre 26 ed uno 24. Tranne uno, sono tutti di Benevento e sono rimasti impigliati nelle maglie di una inchiesta antidroga, ora conclusa, condotta dalla Squadra mobile tra gennaio e febbraio del 2019, quando in diversi momenti erano stati operati tre arresti.

Nel mirino degli inquirenti la cessione di hashish nel centro storico del capoluogo: 'roba' venduta soprattutto a giovani, nei pressi di locali o lungo i vicoli. Uno degli acquirenti, quando si era trovato di fronte i poliziotti, l'aveva consegnata immediatamente.

In un caso, invece, la droga era stata rinvenuta nell'abitazione di un 26enne al rione Liberta: un panetto di hashish avvolto in un sacchetto di cellophane, sequestrato al pari della somma contante di 520 euro, in banconote da 50, 20 e 10 euro, custodito nel portafoglio.

Difesi dagli avvocati Antonio Leone, Gerardo Giorgione, Nico Salomone, Patrizia Pastore e Paolo Iorio, gli indagati hanno adesso venti giorni per chiedere di essere interrogati o produrre memorie; esaurita questa fase, il m procederà alle eventuali richiesta di rinvio a giudizio.