Elezioni Ordine avvocati: ammessi tutti i candidati, tranne uno Benevento. Le decisioni della Commissione elettorale

Tutti ammessi, con l'eccezione dell'avvocato Francesco Angeloni, di 'Iniziativa forense,che potrà comunque ricorrere contro la decisione, i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Benevento, in programma dal 26 al 28 gennaio.

E' quanto stabilito dalla commissione elettorale che si è riunita nel pomeriggio dovendo fare i conti con due dimissioni ed un'assenza. Ventisette, sui trenta iniziali, i compomenti che sono diventati ventisei quando uno dei membri è stato costretto ad andar via per un grave problema, non prima di aver espresso il suo voto contrario (14 contro 13) ad Angeloni per la storia del doppio mandato.

Ventisei, dunque, i rappresentanti che hanano parteciopato alle successive operazioni, e via libera a Filomena Di Mezza, Paolo Marotta, Arturo Varricchio, Luigi Guarino ( Vincenzo Collarile e Vincenzo Nazzaro hanno rinunciato) e alle due liste: 'Avvocatura futura' guidata dal presidente Stefania Pavone – con lei Angela Abbamondi, Nicoletta Camilleri, Lidia Caso, Nicola Covino, Fabrizio Crisci, Nazzareno Lanni, Gianluca Maraschiello, Daniela Miracolo, Pasquale Moscato, Marcello Palladino, Linda Perugini, Fabio Russo, Giuseppe Schicchi, Tina Ventorino,Giovanni Girolamo; e 'Iniziativa forense', (candidato presidente l'ex vertice Alberto Mazzeo), che schieril già ricordato Francesco Angeloni Giuseppe Arena, Stefano Collarile, Marianna Corbo, Francesco Del Grosso, Guerino Gazzella, Maria Elena Guida, Maria Manna, Alfredo Martignetti, Maria Carmela Mignone, Stefanina Paolo, Giovanni Sparago, Mario Tommasiello e Umberto Zollo.