'Rapinatore seriale di banche', quattro condanne: pena rideterminata Benevento. Incidente di esecuzione per Gianluca Di Domenico, 28 anni, di Melito di Napoli

Da 12 anni a 7 anni e 4 mesi. E' la pena rideterminata dal giudice Loredana Camerlengo, applicata la continuazione, al termine dell'incidente di esecuzione chiesto dall'avvocato Mario Tommasiello per Gianluca Di Domenico, 28 anni, di Melito di Napoli, attualmente in carcere, che era stato condannato per quattro rapine in banca commesse tra il 5 ed il 29 marzo del 2019.

La prima alla Banca di credito cooperativodi Elice, in Abruzzo, alla quale era seguito, il 15, il colpo fallito nella filiale di Venticano della Bcc di Flumeri.

Il 22 marzo nel mirino un istituto di credito a Marina di Minturno, una settimana più tardi era invece toccato alla Bcc di Fulmeri ad Ariano Irpino.