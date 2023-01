Gettano 130 grammi di cocaina dall'auto, inutile: arrestati 32enne e una 28enne Benevento. In carcere Paolo Nizza, fermato dai carabinieri. Ai domiciliari Sara De Ieso

Hanno cercato di liberarsi della droga ma non ci sono riusciti. Perchè quell'involucro lanciato da un finestrino dell'auto è stato immediatamente recuperato dai carabinieri. All'interno c'erano oltre 130 grammi di cocaina, costati l'arresto a Paolo Nizza, 32 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, e a Sara De Ieso, 28 anni, di Sepino.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, quando i militari lo hanno fermato lungo l'Appia, a Montesarchio, mentre era alla guida di una Punto con la quale ha tentato di allontanarsi; al suo fianco la ragazza, che.ha provato a gettare la 'roba', ma è stato inutile.

Condotti in caserma, sono stati dichiarati in arresto per le ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nizza (avvocati Antonio Leone e Luca Russo) è stato condotto in carcere, De Ieso (avvocato Fabio Russo) sottoposta ai domiciliari.