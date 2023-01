Cisterna gas ribaltata, concluse operazioni recupero: famiglie rientrano in casa Terminato il lungo intervento dei vigili del fuoco per il travaso e rimosso il mezzo pesante - VIDEO

Si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi a Calvi le delicate e lunghe operazioni di messa in sicurezza della cisterna di gpl che si era ribaltata in un terreno nella giornata di mercoledì. Il grosso mezzo è stato recuperato da speciali camion muniti di gru. I bracci meccanici hanno sollevato prima la cisterna, poi la motrice, entrambi riposizionate sulla carreggiata. Operazioni che scrivono la parola fine dopo due giorni di attività frenetiche ma effettuate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, con il prezioso supporto di squadre specializzate nel travaso di gas arrivate da Napoli e Bari.

La cisterna infatti nel ribaltarsi aveva anche colpito e abbattuto un palo della media tensione enel. Un urto che aveva provocato una microlesione alla botte adibita al trasporto del gas propano liquido. Situazione che aveva portato i vigili del fuoco a chiedere ausilio ai carabinieri e alla polizia locale di far evacuare cinque famiglie. Venti persone in totale che per due notti hanno trovato ospitalità in una struttura ricettiva della zona.

Nel frattempo i vigili del fuoco, dopo aver predisposto una serie di misure di sicurezza, con l'impiego di speciali pompe hanno avviato le delicate operazioni per il travaso del gpl dalla cisterna ribaltata ad un altro camion fatto arrivare dall'azienda. Operazioni durate oltre un giorno e che si sono completate quando all'interno del maxi contenitore è stata versata dell'acqua per spingere fuori il gas incanalato in un circuito chiuso prima, poi verso una torcia accesa per bruciare gli ultimi residui gassosi.

Oggi pomeriggio, finalmente, l'epilogo della vicenda.