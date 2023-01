Fucilata in un bar contro 34enne, condanne ridotte a Raffaele Iuliano e sorella Benevento. Tentato omicidio del maggio del 2021 al rione Libertà. Sentenza d'appello

Ridotte in appello le condanne per le due persone di Benevento chiamate in causa dalle indagini sul tentato omicidio di A.M., 34 anni – è assistito dall'avvocato Vincenzo Sguera -, centrato alla coscia destra da una fucilata. In particolare, queste le nuove pene (tra parentesi quella di primo grado con rito abbreviato: 5 anni (7 anni e 4 mesi) a Raffaele Iuliano, 33 anni, 3 anni e 6 mesi ( 5 anni e 8 mesi) alla sorella, Antonietta Troisi, 26 anni, difesi dall'avvocato Antonio Leone.

I fatti risalgono al 10 maggio del 2021, quando, secondo la ricostruzione della Procura e dei carabinieri, i due, a bordo di una Seat Leon, avevano raggiunto il bar di via D'Azeglio in cui si trovava la vittima. Antonietta sarebbe entrata per prima e si sarebbe avvicinata all'allora 32enne, urlandogli che non avrebbe più dovuto offenderla. Dietro di lei Raffaele che, brandendo un fucile monocanna da caccia, glielo avrebbe puntato al torace, invitandolo a ripetere l'espressione che avrebbe usato nei confronti della familiare. Il 32enne si era alzato ed aveva cercato di reagire, ingaggiando una colluttazione con Iuliano, poi era stato colpito. Soccorso, era stato trasportato al Rummo e giudicato in prognosi riservata.

L'attività investigativa, supportata dall'analisi delle immagini di una telecamera installata nel locale e dalle dichiarazioni di alcune persone, era sfociata nel fermo di entrambi e nel loro trasferimento in carcere. Dinanzi al Gip avevano dato la loro versione sui fatti, indicando, in particolare, quello che a loro dire sarebbe stato l'antefatto del gesto.

Punto di partenza il legame sentimentale tra la donna e il 32enne: un rapporto andato avanti per un anno, che lei avrebbe poi deciso di interrompere perchè stanca delle presunte vessazioni che avrebbe subito, trasferendosi a Reggio Calabria. Una volta tornata in città, sarebbe stata costretta a fare ancora i conti con le pressanti attenzioni dell'uomo, fatte di gelosia e di presunte minacce di morte.

La 23enne aveva inoltre raccontato che la sera precedente a quella del ferimento, il suo fidanzato sarebbe stato picchiato dal 32enne, che gli avrebbe anche detto che, se avesse incrociato Antonietta, l'avrebbe ammazzata: parole che lei aveva riferito al fratello.