Muore a 50 anni 8 mesi dopo un incidente, disposta l'autopsia Benevento. Nel maggio 2022 lo scontro tra la bici dell'uomo, di Airola, e un camion

Sarà eseguita mercoledì l'autopsia del 50enne di Airola morto qualche giorno fa al San Pio, a distanza di otto mesi dall'incidente nel quale era rimasto coinvolto.

Il pm Maria Dolores De Gaudio affiderà l'incarico al medico legale Umberto De Gennaro, che si avvarrà dei dottori Giovanni Gallotta (internista) e Vincenzo Iorio (anatomopatologo): un collegio di specialisti che dovrà stabilire la causa del decesso in relazione con quanto era accaduto il 20 maggio del 2022. Quando il malcapitato, che era in sella alla sua bici, si era scontrato con un camion in territorio di Moiano. Da quale momento era iniziato per lui un lunghissimo ricovero al San Pio, alla Maugeri e, infine, ancora al San Pio, dove il suo cuore si è fermato per sempre.