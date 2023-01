Scoperti mentre tagliano abusivamente legna: due persone in fuga nei boschi Intervento dei Carabinieri Forestali di Sant'Agata nel Parco Regionale del Taburno

Ancora il taglio della legna effettuato in maniera abusiva nel mirino dei carabinieri forestali nel Sannio. Questa volta i forestali dell aStazione di Sant'Agata de' Goti sono entrati in azione nel Parco Regionale del Taburno – Camposauro dopo aver udito il rumore delle motoseghe in azione in un’area boschiva, nel comune di Frasso Telesino alla località “Fontana Del Soldato”, zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a specifica tutela in quanto Riserva Generale.

I due boscaioli abusivi, evidentemente allertati da una vedetta, sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. L’intervento della pattuglia ha però evitato l’ulteriore abbattimento di pregiate essenze forestali mentre la legna pronta per essere portata via – circa 18 quintali – è stata sequestrata ed affidata al sindaco di Frasso Telesino.

Controlli contro il taglio abusivo di legna avvengono in maniera quotidiana in tutto il Sannio anche “in considerazione della recente criticità economica in termini di aumento dei prezzi delle fonti energetiche come il gas ed il pellet, che sta portando sempre di più all'utilizzo della legna anche nelle caldaie a biomassa.