Manovre salvavita e primo soccorso, Misericordia al fianco della Polizia A Benevento i volontari sanitari effettueranno il corso agli agenti delle Volanti

Partirà a breve, a Benevento, il corso di primo soccorso e manovre salvavita che i volontari sanitari insegneranno agli agenti delle Volanti della Questura sannita. Un protocollo che, ancora una volta, nel Sannio sigilla la collaborazione tra i volontari sanitari della Misericordia, con a capo Angelo Iacoviello e la Polizia di Stato.

“Con la Polizia di Stato abbiamo un rapporto ventennale – ha rimarcato Iacoviello -. Da tempo abbiamo fatto una formazione per l'utilizzo dei defibrillatori. Ora invece il Questore Giobbi ci ha chiesto di integrare ancora di più la formazione con tecniche salvavita da impartire agli agenti della Volante che per primi intervengono in situazioni dove può essere di grande aiuto conoscere particolari tecniche di primo soccorso”.

Un corso che toccherà per primi agli agenti in strada, ma che in seguito sarà esteso a tutto il personale della Questura.

“Consolidare il rapporto tra il volontariato e le istituzioni resta fondamentale” ha rimarcato il numero uno della Misericordia di Benevento che poi aggiunge: “Un'associazione seria scende al fianco delle istituzioni e mai si sostituisce ad esse. Per gli interventi rianimatori possono essere messi in atto da chiunque, dovunque e senza la necessità di presidi particolari”. Al fianco di Iacoviello, Francesco De Stasio, responsabile della formazione per i soccorritori sanitari della Misericordia.

Soddisfatto il questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi, che ha rimarcato “l'ottimo lavoro che gli agenti delle volanti fanno quotidianamente per la comunità e che con l'ulteriore corso potranno intervenire in quelle situazioni delicate che richiedono conoscenza e formazione continua”.