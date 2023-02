Benevento. Due auto in fiamme nella notte al rione Ferrovia Distrutte una Volkswagen Golf ed una Fiat 600 in via Mura della Caccia, alle spalle della stazione

Sono due le auto che nella notte sono state avvolte e completamente distrutte dalle fiamme al rione Ferrovia di Benevento.

Si tratta di una Fiat 600 e di una Volkswagen Golf, entrambe parcheggiate lungo via Mura della Caccia, la strada che corre lungo il perimetro posteriore della stazione ferroviaria centrale. L'allarme in piena notte quando alcuni residenti hanno notato l'incendio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

AGGIORNAMENTO

Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che il rogo sia partito dalla Fiat 600. Successivamente le fiamme avrebbero interessato anche la Golf che era parcheggiata dietro all'utilitaria. Sembrerebbe infatti che la Fiat 600, durante l'incendio, come spesso accade in questi casi, a causa dell'azionarsi del motorino di avviamento si sia spostata in avanti.

Come sempre, nessuna ipotesi viene esclusa, ma allo stato non ci sarebbero elementi che fanno presupporre un incendio doloso. Ovviamente sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica.