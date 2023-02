Non sono io in quella intercettazione, mio padre è morto nel 2007 Inchiesta Dda Catanzaro, interrogato Giovanni Izzo, 55 anni, di Sant'Agata dei Goti

Non conosco nessuno degli indagati, non sono io che in una intercettazione, rispondendo al suo interlocutore, spiego che la macchina deve farla controllare al papà. Il motivo? Mio padre è morto nel 2007, ha precisato, lasciando intendere uno scambio di persona, Giovanni Izzo, 55 anni, di Sant'Agata dei Goti, legale rappresentante della 'Ecologia Unitrans', una società di trasporti e stoccaggio rifiuti, finito agli arresti domiciliari in una inchiesta della Dda di Catanzaro sfociata nel'esecuzione di 56 misure cautelari.

Izzo, indicato come il napoletano, è stato chiamato in causa come presunto componente di un'associazione, non camorristica, finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio di macchine operatrice; nel suo caso, un escavatore. Assistito dagli avvocato Giusida Sanseverino e Raffaele Scarinzi, il 55enne è stato interrogato questa mattina, per rogatoria del collega calabrese, dal gip Loredana Camerlengo: un appuntamento nel corso del quale ha sostenuto la sua estraneità alla vicenda.