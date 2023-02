Telefonate ai cittadini, Mastella indagato per peculato: il Gip decide Benevento. Il Pm ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, opposizione delle parti offese

Il pm Assunta Tillo ha chiesto l'archiviazione, alla quale si sono opposti le parti offese. Toccherà al gip Maria Di Carlo decidere se scrivere o meno la parola fine sull'inchiesta per una ipotesi di peculato d'uso contestata al sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Difeso dall'avvocato Mario Salerno, il primo cittadino è stato chiamato in causa da una indagine avviata dopo le denunce presentate tra gennaio ed aprile del 2021 dal dottore Giuseppe De Lorenzo e dagli avvocati Alberto Mignone, Nazzareno Fiorenza e Luigi Bocchino, centrate sull'utilizzazione, ritenuta impropria dell'applicazione 'Sindaci in contatto 2.0'; un sistema avviato nel marzo del 2019 per avvisare i cittadini in caso di allerta, emergenza, interruzione di servizi, chiusura di strade. Un servizio telefonico che, a dfetta dei denuncianti, Mastella aveva usato “anche e principalmente per esternare fatti amministrati della città e per fare propaganda politica”.

Nella richiesta di archiviazione, il Pm sottolinea che “dall'ascolto e dalla trascrizione dei messaggi inviati alla cittadinanza, la condotta del sindaco appare non integrare gli estremi del reato ipotizzato”. Perchè il “tenore dei messaggi non appaiono sviare il fine istituzionale dell'applicativo, né in essi è possibile individuare messaggi di propaganda elettorale”.

Quanto alla telefonata del 10 gennaio del 2021, “in questo caso le parole utilizzate dal sindaco, che in precedenza aveva evidenziato i risultati ottenuti (“Vedrete che al termine del doppio mandato che io spero, se mi darete una mano”) appaiono configurare un messaggio di propaganda elettorale, tuttavia tale episodio rimase isolato e per tale motivo non integra nemmo la più gradata ipotesi del secon comma dell'articolo 314”. Questa mattina l'udienza, nel corso della quale Bocchino è stato assistito dall'avvocato Elisa Salierno, poi l'attesa per la pronuncia del Gip..