Toglie slip alla madre, poi guarda lei che fa sesso col compagno: arrestati Ai domiciliari un 43enne ed una 44enne che abitano in due centri della Valle Telesina

Lui 43 anni, lei uno in più. Abitano in due diversi centri della Valle telesina, sono stati entrambi arrestati per le ipotesi di reato di violenza sessuale e di corruzione di minorenne: il figlio della donna, separata. E' quanto racconta l'inchiesta degli agenti del Commissariato di Telese Terme sfociata nell'adozione di una ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip Pietro Vinetti.

I fatti risalgono alla metà del 2022: secondo gli inquirenti, i due indagati, legati da una relazione, avrebbero chiesto ad un 12enne se volesse assistere ad un rapporto sessuale, inducendolo a togliere le mutandine alla madre. Poi si sarebbero lasciati andare ad un amplesso consumato alla presenza del ragazzino, che poi avrebbe raccontato tutto al papà, che si era rivolto alla polizia. Punto di partenza di un'attività investigativa corroborata dall'escussione, in forma protetta, del minore.

Resta da stabilire se le sue dichiarazioni siano il riflesso delle immagini viste in qualche film porno o una forma di vendetta, per richiamare l'attenzione sulla sua condizione. Gli elementi acquisiti sono stati condensati nel provvedimento restrittivo a carico del 43enne e della 44enne, difesi, nell'ordine, dagli avvocati Maria Carmine Maturo ed Ettore Marcarelli, e dagli avvocati Filomena e Luigi Marino.