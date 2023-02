Botte durante un processo per droga, in tre assolti dall'accusa di rissa Benevento. L'episodio risale al 10 gennaio del 2019

Quel giorno – era il 10 gennaio del 2019 – era in corso un processo per droga dinanzi al Tribunale. Si trattava dell'udienza di apertura, scandita da alcuni momenti di tensione e da uno scontro, prima in aula, quindi all'esterno della stessa, poi sedato.

Una situazione sfociata nel giudizio per rissa a carico di tre persone, oggi assolte dal giudice Fallarino perchè il fatto non sussiste.

Si tratta di Cristian Bertozzi (avvocato Claudio Fusco), 42 anni, Manuel Bertozzi (avvocato Gerardo Giorgione), 44 anni, e Gianluca Dello Iacovo (avvocato Antonio Leone), 42 anni, tutti di Benevento. Secondo gli inquirenti, “per motivi legati a pregressi dissapori”, i tre si sarebbero azzuffati, venendo alle mani e scambiandosi urla e spintoni fino all'intervento della forza pubblica.