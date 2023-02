Auto si ribalta e camion perde carico di bombole Doppio intervento dei Vigili del fuoco a Benevento

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco in città questa mattina.

Nel primo caso si è reso necessario l'intervento dei caschi rossi in contrada Piano Cappelle per prestare soccorso ad un automobilista che, probabilmente a causa del ghiaccio sulla carreggiata, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata.

Difficoltà anche in via Napoli, poco dopo l'uscita della Tangenziale ovest, dove un camion ha perso il carrello che stava trasportando, carico di bombole.