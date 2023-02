"Dammi i soldi o ti incendio l'auto", un 27enne rinviato a giudizio Benevento. Accusato di estorsione. 2) Droga, un 30enne a processo

Rinviato a giudizio dal gup Vincenzo Landolfi, come chiesto dal sostituto procuratore Donatella Palumbo,Eduardo Musco (avvocati Antonio Leone e Luca Russo), 27 anni, di Benevento, accusato di estorsione. Il giovane è stato tirato in ballo dall'inchiesta su quanto sarebbe accaduto in città il 3 marzo del 2020, quando avrebbe minacciato una persona per farle tirare fuori una somma di denaro.

“Dammi i soldi che tieni se no ti incendio l'auto”, avrebbe detto al malcapitato, assistito dall'avvocato Fabio Russo. Oggi l'udienza preliminare, nel corso della quale la difesa aveva sollecitato il non doversi procedere, poi la fissazione del processo, che inizierà il 4 luglio.

+++

In possesso di marijuana, a processo un 30enne

Era stato arrestato nel dicembre del 2021, poi era tornato in libertà, oggi è stato rinviato a giudizio. Partirà il 5 luglio il processo a carico di Ivan Luongo (avvocato Luca Russo), 30 anni, di Benevento, che la guardia di finanza aveva fermato, rinvenendo, al termine di una perquisizione anche dell'abitazione, 54 grammi di marijuana. Droga di cui il giovane aveva rivendicato l'uso personale.