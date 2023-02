Ordine avvocati di Benevento: ecco vicepresidente, segretario e tesoriere Presidente Stefania Pavone, l'ufficialità dopo il voto nella prima riunione del Consiglio

Nicola Covino vice presidente, Nicoletta Camilleri segretario e Daniela Miracolo tesoriere. Definito, sulla scorta dei voti ricevuti, l'organigramma del nuovo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento dopo le elezioni che a fine gennaio hanno restituito il successo della lista 'Avvocatura futura' del presidente uscente Stefania Pavone, riconfermato.

In tutto dieci consiglieri -oltre a quelli già ricordati, Tina Ventorino, Pasquale Moscato, Fabio Russo, Angela Abbamondi , Lidia Caso e Nazzareno Lanni-, contro i cinque- Alberto Mazzeo, Marianna Corno, Elena Maria Guida, Stefano Collarile e Francesco Angeloni-di 'Iniziativa forense'. Le cariche saranno ufficializzate dopo il voto che sarà espresso nella prima riunione del Consiglio che dovrà essere convocata dal consigliere anziano, Elena Guida.

Come anticipato ieri, sulla composizione del parlamentino pende coma spada di Damocle il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense dai dieci rappresentanti della maggioranza, per l’incandidabilitàineleggibilità di coloro che hanno svolto la carica di consiglieri per più di due mandati consecutivi, contro quattro consiglieri dell'opposizione - Alberto Mazzeo, Elena Maria Guida, Stefano Collarile e Francesco Angeloni- e altri due dello stesso gruppo, non eletti: Alfredo Martignetti e Francesco Del Grosso.