Tormenta la suocera, insinua che abbia una relazione amorosa con professionista Benevento. Chiusa l'indagine a carico di un uomo di San Salvatore Telesino

Avrebbe perseguitato la suocera, rendendole la vita impossibile. Costringendola a cambiare le sue abitudini e, addirittura, a non recarsi al lavoro.

E' quanto ricostruito da una inchiesta del pm Maria Dolores De Gaudio, ora conclusa, a carico di un uomo di San Salvatore Telesino, al quale sono state contestate le ipotesi di reato di stalking, minaccia e tentata violenza privata per fatti che si sarebbero verificati tra settembre ed ottobre del 2021. Quando lui, difeso dall'avvocato Antonio Leone, avrebbe assunto i comportamenti incriminati.

Oltre a telefonarle ripetutamente e a inviarle via whatsapp una serie di messaggi ingiuriosi ed offensivi, avrebbe mostrato tutto il suo fastidio ogni volta che la malcapitata, assistita dall'avvocato Vincenzo Regardi, incontrava persone di sua conoscenza.

Attenzione puntata, in particolare, su un professionista, con l'insinuazione che avesse una relazione amorosa con la suocera. Notandoli in compagnia– dinanzi ad un bar li avrebbe minacciati (“Se vi vedo un'altra volta insieme vi spezzo le ossa”), li avrebbe più volte inseguiti con la sua auto ed avrebbe cercato di mandare fuori strada la loro; in una occasione, poi, nei pressi del Commissariato di Telese, avrebbe inveito contro la donna, intimandole di scendere da quella macchina.

L'indagato ha adesso venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato o produrre memorie difensive; esaurita questa fase, il Pm procederà all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.