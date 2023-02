"Ha ceduto pallina di cocaina mentre era ai domiciliari", arrestato un 28enne Benevento. In carcere- evasione e detenzione ai fini di spaccio-, Daniele Pizzone, fermato da Mobile

Avrebbe spaciato droga mentre era ai domiciliari. E' per questo che è finito in carcere Daniele Pizzone, 28 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Mobile.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo lo avrebbero notato mentre cedeva una pallina di cocaina ad un consumatore. Ques'ultimo è stato fermato e trovato in possesso dela 'roba' che gli avrebbe ceduto il 28enne, agli arresti in casa sempre per stupefacenti.

Condotto in Questura, Pizzone è stao successivamente condotto presso la casa circonadariale di contrada Capodimonte, a disposizione del pm Giulio Barbato. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.