"Muori, così mi prendo la casa": a giudizio per tentata estorsione alla mamma Benevento. Ad ottobre il processo per un 54enne

Se la sarebbe presa con la madre che non voleva dargli i soldi che pretendeva per acquistare alcol e droga.“Perchè non muori, così mi prendo la casa...”, le avrebbe detto in più occasioni. Un comportamento che gli era costato l'arresto e, ora, il rinvio a giudizio: lo ha disposto il gup Pietro Vinetti per un 54enne di Benevento, accusato di tentata estorsione. Ad ottobre è in programma il processo su quanto l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo, avrebbe combinato ai danni della mamma ultraottantenne.

Lei sarebbe stata ripetutamente minacciata e bersagliata di insulti per il suo rifiuto a sborsare il denaro che serviva all'imputato, giudicato capace di intendere e di volere da una consulenza psichiatrica, per soddisfare i suoi bisogni. Questa mattina l'udienza preliminare e, poi, la decisione di fissare il processo, così come aveva chiesto la Procura.

Riempie un altro procedimento, invece, l'addebito di maltrattamenti, ravvisato nei pugni e nei calci sferrati alla poverina, nelle offese subite.