L'ex pm Tillo: da Benevento a Cassino e, ora, al Ministero della giustizia Benevento. Per 7 anni sostituto procuratore, da pochi mesi presso il Tribunale laziale

Pochi mesi fa aveva lasciato il Sannio, dopo sette anni come sostituto procuratore, ed aveva raggiunto, come giudice della Sezione penale, il Tribunale di Cassino. Un incarico che la dottoressa Assunta Tillo, 49 anni, originaria di Formia, si appresta a lasciare dopo il via libera del plenum del Csm, che ha deliberato il suo collocamento fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia, ufficio legislativo.

Una ulteriore esperienza, dunque, dopo quelle vissute a Benevento, con indagini in materia di usura, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, sui Monopoli, la Camera di commercio, e su alcuni omicidi. Senza dimenticare la gestione dei dibattimenti nei processi Mani sulla città e sull'Asl, e, più recentemente, le inchieste sull'inquinamento dei fiumi, sulle procedure fallimentari e i concordati, i rapporti tra Comune e Gesesa. Un'attività lavorativa accompagnata anche dal ruolo di presidente della sezione di Benevento dell'Anm, svolto dal 2019.