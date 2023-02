Movida in centro: minorenne fa abuso di alcool, soccorsa dal 118 La polizia municipale: indagini per appurare chi ha somministrato alcolici

Ancora criticità per la movida in centro. Ieri sera, lungo Corso Garibaldi, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia municipale intorno alle 22,45, per soccorrere una ragazzina colta da malore dopo aver assunto alcool in quantità non sopportabile per un'infante.

"Mentre le indagini sono in corso per appurare le modalità di somministrazione dell'alcool" la Polizia municipale specifica che il proprio intervento “è valso a mettere in sicurezza la ragazzina affidandola alla madre, dopo essere stata visitata dal personale medico del 118”.