Raid dei ladri nelle abitazioni: due le case 'visitate' domenica Nel mirino appartamenti a San Giorgio del Sannio. in un caso malviventi scappati a mani vuote

Ancora raid dei ladri nelle abitazioni. Dopo l'episodio registrato nella zona del Cubante di Calvi la scorsa settimana, nella giornata di ieri a San Giorgio del Sannio sono state due le case 'visitate'. Dopo aver forzato un ingresso i malviventi sono entrati negli appartamenti rubando in un caso gioielli, orologi e contanti. Poco distante, in un altro episodio, invece, i banditi sono andati via a mani vuote. Al rientro dei proprietari, l'amara sorpresa. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che allertare le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per effettuare i sopralluoghi ed avviare le indagini.