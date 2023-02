Avvocati, la minoranza: "Il nuovo Consiglio non inizia nel migliore dei modi" Benevento. La nota dei consiglieri Angeloni, Collarile, Corbo, Guida e Mazzeo

“Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – afferma il gruppo di minoranza composto dai consiglieri Angeloni, Collarile, Corbo, Guida e Mazzeo- non inizia nel migliore dei modi, anzi prende il via con atti e fatti posti in essere dalla maggioranza in assoluta divergenza rispetto alle parole rese alla stampa dal Presidente”.

Il neo consiglio eletto – si legge in una nota - "si è riunito quest’oggi alla presenza dei 15 consiglieri eletti dal corpo elettorale forense, ma cinque di questi, di cui quattro destinatari di ricorso da parte di altri dieci eletti, hanno optato per l’astensione dal voto. Subire un ricorso ad personam, nemmeno preceduto da una comunicazione, è segno di mancanza di educazione ed assoluta carenza di spirito di colleganza né può ritenersi un comportamento tendente alla ricomposizione di precedenti divergenze e ricomposizione della categoria professionale”.

Secondo i cinque consiglieri, “quest’oggi si è andati oltre, licenziando una nota stampa nella quale non si dà assolutamente atto di quanto effettivamente avvenuto in seno al Consiglio. Al di là di fotografie inopportune inviate a corollario e poi cancellate e omissioni nella narrazione dei fatti altrettanto inopportuni, rimarchiamo la presenza in seno all’assise eletta anche dei consiglieri Angeloni, Collarile, Corbo, Guida e Mazzeo che restano in fiduciosa attesa del giudizio del Consiglio nazionale Forense”.