Cocaina e anfetamine scovate in casa, condannato un 34enne Benevento. Rito abbreviato per un giovane di Paolisi: 9 mesi

Sei mesi e 900 euro di multa. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Loredana Camerlengo, dopo aver riqualificato nell'ipotesi più lieve l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, per Domenico Barbarino (avvocato Ettore Marcarelli), il 34enne di Paolisi che era arrestato dagli agenti del Commissariato di Cervinara nel maggio dello scorso anno. Era stato notato mentre si liberava di un involucro contenente meno di un grammo e mezzo di cocaina che i poliziotti avevano recuperato.

All'interno di un appartamento ad Airola che ha in fitto erano stati scovati 7 grammi di anfetamine, mentre altri 4 grammi e mezzo di cocaina, oltre ad un bilancino, erano stati rinvenuti e sequestrati nella sua abitazione di Paolisi.

Dopo l'udienza di convalida, nel corso della quale aveva sostenuto l'uso personale della 'roba', Barbarino era stato rimesso in libertà. Questa mattina la discussione: il pm Flavia Felaco aveva proposto il minimo della pena, mentre la difesa aveva insistito per l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato e la riqualificazione dell'addebito nella forma più lieve.