Ruba 2 auto, trova 'gratta e vinci' vincenti: lascia macchine e va all'incasso Benevento. Stanislao Moccia, 46 anni, fermato dalla Volante, è agli arresti domiciliari

Ne ha combinate di tutti i colori, fino a quando è stato arrestato dalla Volante. Epilogo di un episodio che per molti versi ha dell'incredibile, di cui è ritenuto responsabile Stanislao Moccia, 46 anni, di Benevento, finito ai domiciliari. Secondo una prima ricostruzione, tutto si consuma a contrada Olivola, dove l'uomo si sarebbe impadronito inizialmente della Punto di un'azienda che il titolare aveva lasciato in sosta nel piazzale, con le chiavi inserite.

Il 46enne avrebbe fatto pochi metri, poi, accortosi che nell'abitacolo erano custoditi dei 'gratta e vinci' vincenti - il più consistente dell'importo di 500 euro -, avrebbe lasciato la macchina ed avrebbe portato via i tagliandi, incassandone il corrispettivo presso una tabaccheria: una parte in soldi, la restante in sigarette elettroniche ed altri biglietti

Tutto concluso? Neanche per sogno. Moccia si sarebbe infatti infilato nell'abitazione di un imprenditore, sempre ad Olivola, ed avrebbe allungato le mani su una Cinquecento, urtando però, mentre si allontanava, un muretto. La macchina si è spenta, lui ne sarebbe sceso ed avrebbe continuato a piedi. Poco dopo la Volante, nel frattempo, allertata, lo ha notato mentre camminava con due taniche.

Il 46enne avrebbe risposto che gli serviva della benzina, ma all'interno dei contenitori c'era dell'olio che risulterà essere stato rubato alla seconda ditta. Da qui una perquisizione che ha consentito di rinvenire alcune delle cose sparite anche durante la seconda tappa del tour: telecomando, chiavi, gratta e vinci. Ai quali si è poi aggiunto il suo codice fiscale trovato in uno zainetto che aveva dimenticato nella Punto.

Condotto in questura, Moccia è stato successivamente sottopostoagli arresti in casa. E' difeso dall'avvocato Fabio Russo.