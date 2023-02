Donna investita lungo l'Appia, si cerca il conducente dell'auto E' accaduto a Roccabascerana: una 55enne in ospedale

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'Appia per l'investimento di cui è rimasta vittima una 55enne. E' accaduto dinanzi ad un bar in territorio di Roccabascerana, dove – secondo una prima ricostruzione – la malcapitata, residente in zona, è stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato. L'impatto, per fortuna, non è stato completo: soccorsa, la donna (assistita dall'avvocato Mario Cecere) è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Rummo, dove è stata tenuta sotto osservazione e infine dimessa.

Immediato l'avvio delle indagini per risalire alla macchina: attenzione puntata sulle immagini delle telecamere di un'attività commerciale che avrebbero consentito ai carabinieri di risalire ad una Ford Fiesta.