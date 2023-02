Controlli, denunce e multe dei carabinieri nel Sannio I controlli a Benevento e San Giorgio del Sannio dei militari della Compagnia di Benevento

Una persona denunciata per detenzione di droga, un giovane per furto, cinque persone segnalate per uso di stupefacenti e sanzioni per alcuni commercianti. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Benevento. A San Giorgio del Sannio perquisizioni in alcune abitazioni. In una casa le unità cinofile dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato due buste di cellophane trasparente con 83 grammi di hashish: denunciato il proprietario dell'abitazione.

A Benevento un 28enne è stato invece denunciato per furto un 26enne

Cinque i giovani trovati in possesso di piccole quantità di droga e per questo segnalati alla Prefettura. Controlli anche dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro che a San Giorgio del Sannio hanno verificato quattro attività commerciali. In tre casi riscontrate irregolarità per omessa visita medica dei lavoratori e per l’installazione di telecamere sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione, con conseguenti sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 7mila. In uno di questi esercizi pubblici è stata anche individuata la presenza di un lavoratore a nero.

Nei predisposti posti di controllo alla circolazione stradale, eseguiti lungo le principali vie di comunicazione, sono stati controllati 22 veicoli e 28 persone, riscontrando violazioni per l’importo complessivo di circa 500.