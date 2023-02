"Hanno timbrato e si sono allontanati", chiesto processo per dipendenti comunali Benevento. Il Gup decide su quattro funzionari e impiegati dell'Ente di Limatola

Si sarebbero allontanati dal luogo di lavoro, durante l'orario di servizio, dopo aver timbrato solo il cartellino d'ingresso. Truffa: è l'accusa per la quale il gup Vincenzo Landolfi dovrà decidere se spedire a giudizio, o prosciogliere, quattro dipendenti del Comune di Limatola, chiamati in causa per fatti che risalgono al 2018, tra maggio e luglio.

Si tratta- gli incarichi sono quelli dell'epoca – di Salvatore Aragosa (avvocato Pietro Farina), 71 anni, responsabile dell'Ufficio tecnico – Area urbanistica e lavori pubblici, Michele Ferrara (avvocati Paolo Coppola e Carmine Iannuzzi), 63 anni, collaboratore Servizi anagrafici e Stato civile, Antonio Bernardo (avvocati Antonio Di Santo e Filippo Coppola), 61 anni, responsabile Area amministrativa ed Affari generali, e Michele Marotta (avvocato Pietro Farina), 67 anni, responsabile Area 2 – tecnica- manutenzione e Suap.

L'inchiesta della polizia, avviata dopo una denuncia di Domenico Parisi, e supportata da intercettazioni video, avrebbe consentito di addebitare ad Aragosa assenze per 592 minuti, pari a 9 ore e 86 minuti su 59 giorni lavorativi, ed un presunto ingiusto profitto di oltre 24 euro per ora; 155 minuti (2,35 ore su 59 giorni per 14.73 euro all'ora) per Ferrara; 735 minuti (12 ore e 25 minuti su 59 giorni per 22,06 euro all'ora) per Bernardo; 217 minuti (3 ore e 37 minuti su 59 giorni per 14,53 euro per ogni ora) per Marotta.