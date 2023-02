Fanno il pieno con il gasolio della cisterna della ditta di cui sono dipendenti Puglianello. Due uomini bloccati nella zona industriale e denunciati dai carabinieri

Li hanno sorpresi sul più bello, mentre facevano il pieno all'auto di uno di loro con il carburante della ditta per la quale lavorano. E' accaduto nella notte nella zona industriale di Puglianello, dove i carabinieri hanno notato due uomini: uno era fermo nei pressi del camion-cisterna di una impresa che sta lavorando all'Alta velocità ed ha uno stabilimento nella zona, l'altro stava invece armeggiando con una pompa vicino al serbatoio di una Punto.

Quando si sono accorti della presenza dei militari, i due sono saliti a bordo dei due mezzi ed hanno cercato di allontanarsi. Sono però stati bloccati ed identificati come operai della ditta proprietaria della cisterna, nei confronti dei quali è scattata la denuncia.

Non è la prima volta che si verificano furti di gasolio dai mezzi lasciati in sosta nel cantiere aperto per l'Alta velocità, stavolta, però, lo zampino ce l'hanno messo - secondo i militari - due operai che avevano pensato di fare rifornimento a spese della società della quale sono dipendenti.