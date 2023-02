Post di minacce su facebook per il sindaco Mastella Benevento. Indaga la Digos

Un post su facebook con frasi ritenute intimidatorie. Destinatario il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al centro di un episodio sul quale ora indaga la Digos.

Non è la prima volta che Mastella riceve simili 'attenzioni', che in passato hanno anche riguardato i suoi familiari. Lettere, proiettili e in un caso un pollo ucciso ed appeso per il collo con un filo di ferro al cancello della villa di Ceppaloni: un repertorio di minacce che periodicamente hanno accompagnato l'esperienza politica del primo cittadino, ex parlamentare e ministro della Giustizia.

Un paio di mesi fa, come si ricorderà, un 50enne della città è stato condannato ad una multa e ad un risarcimento in favore di Mastella per diffamazione, così come era stata riqualficaata dal giudice l'iniziale accusa di minaccia aggravata relativa al contenuto di un post sul social network.