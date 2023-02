Mastella dopo le minacce: Grazie per la solidarietà per spiacevole vicissitudine "Voltiamo pagina sereni circoscrivendo l'episodio a contesto nazionale che innegabilmente preoccupa"

"Ringrazio gli assessori e i consiglieri di maggioranza, le associazioni e le cittadine e i cittadini per la vicinanza e la solidarietà che hanno voluto dimostrare nei miei confronti. E' stata una spiacevole vicissitudine, sulla cui matrice sono in corso le indagini del caso".

Il sindaco Clemente Mastella interviene dopo il messaggio intimidatorio - sono in corso le indagini della Digos - ricevuto via social nella giornata di ieri e senza remore precisa: "Voltiamo pagina sereni, circoscrivendo l'episodio ad un contesto nazionale che innegabilmente denota elementi preoccupanti di ritorno ad un passato di cieca contrapposizione che va arginato subito e da tutti", così il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo il messaggio social e il volantino a carattere intimidatorio. Chiaro il riferimento alla possibile matrice anarchica che sin dal primo momento si è ipotizzata. "Condivido l'appello della mia maggioranza a marcare sempre distanze nette da chi - anche e soprattutto sui social network - passa il segno alimentando un clima di odio e di deterioramento della normale dialettica politica", conclude il sindaco Mastella".