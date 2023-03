Sorpreso nel fossato dello Stadio 'Ciro Vigorito', daspo per un minorenne Il provvedimento del Questore di Benevento per il giovane sannita

Lo hanno sorpreso all'interno del fossato che nello stadio di Benevento separa la curva dal rettangolo di gioco. Una 'bravata' che ad un giovanissimo è costata il Daspo che il questore di Benevento ha firmato nei suoi confronti. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia Anticrimine della Questura di Benevento. L'episodio nel corso dell’incontro di calcio Benevento - Cittadella dell’11 novembre 2022 allo stadio Ciro Vigorito. “Il provvedimento – ha spiegato il Questore Giobbi in una nota - si è reso necessario per scongiurare il ripetersi di condotte analoghe, gravemente pregiudizievoli per l’incolumità dello stesso minore e di quanti accedono alle manifestazioni sportive”.

Il minorenne ora non non potrà accedere a tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi livello agonistico; analogamente lo stesso non potrà accedere alle zone circostanti ai luoghi sopra indicati a partire da tre ore prima e fino a tre ore dopo l’evento.