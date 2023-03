Cercano marchio di una pecora, trovano fucile a canne mozze con matricola abrasa S. Agata dei Goti. Arrestato dai carabinieri un 42enne del posto, sequestrati anche 50 proiettili

Gli hanno sequestrato un fucile a canne mozze con matricola abrasa e cinquanta proiettili. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato Fedele De Rosa, un 42enne di Sant'Agata dei Goti, sottoposto ai domiciliari. Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto durante i controlli che i veterinari dell'Asl ed i militari stavano operando nella stalla che ospita gli ovini che l'uomo alleva.

Mentre erano in corso le ricerche di un marchio caduto dall'orecchio di uno degli animali, l'attenzione è stata richiamata da un sacchetto che spuntava al di sotto della macina per il frumento. All'interno erano custoditi l'arma e le munizioni, di cui l'indagato avrebbe spiegato il possesso sostenendo di averle rinvenute, abbandonate, mentre tornava con le pecore dal pascolo, e di averle nascoste per timore che qualcuno potesse toccarle.

Condotto in caserma, De Rosa, difeso dall'avvocato Antonio Biscardi, è stato successivamente accompagnati a casa, agli arresti, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.

(foto di repertorio)