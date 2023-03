Alla guida di una Bmw con 50 grammi di cocaina: condannato 36enne di Benevento Rito abbreviato: 6 mesi, pena sospesa, ad Andrea De Filippo

Il Pm aveva proposto la condanna a 4 anni, ma il gup Loredana Camerlengo, incrociando le richieste della difesa, ha riqualificato l'accusa nell'ipotesi più lieve ed ha fissato in 6 mesi, con rito abbreviato, la pena, sospesa, per Andrea De Filippo (avvocato Fabio Russo), il 36enne di Benevento arrestato nel maggio del 2017 dai carabinieri della Stazione di Pietrelcina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato fermato a Pago Veiano mentre, al volante di una Bmw, percorreva la strada provinciale 58. La perquisizione aveva consentito di rinvenire un involucro contenente 50 grammi di cocaina; da qui i domiciliari, sostituiti, dopo la convalida, con l'obbligo di dimora, infine revocato.