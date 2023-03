"Dichiarazioni mendaci sul profilo rivestito", assolti 3 dipendenti del San Pio Benevento. La sentenza: il fatto non costituisce reato

Prima l'escussione dell'ex dirigente generale del San Pio, Renato Pizzuti ,e del direttore di Risorse umane della stessa Azienda, Marina Pinto, in aula come testi dell'accusa, poi la discussione e la sentenza: assolte perchè il fatto non costituisce reato.

E' quanto deciso dal giudice Graziamaria Monaco per Maria Tafuri, di San Giorgo del Sannio, Ciro Piscopo, di Benevento, e Cristina Maiorano, di Campolattaro, difesi dall'avvocato Domenico Russo.

Secondo la Procura, in una dichiarazione sostitutiva del febbraio del 2017, destinata ad ottenere la progressione economica orizzontale Area comparto, avrebbero reso dichiarazioni mendaci rispetto al reale profilo rivestito; in particolare, avrebbero dichiarato di essere dipendenti nel profilo O.S.S. (categoria A) – nell'ordine, dal 1979, dal 1990 e dal 1980 -, ottenendo l'inserimento nella graduatoria finale, con alterazione del punteggio assegnato. Tafuri avrebbe omesso di essere stata assunta come portantino (categoria A), Piscopo e Maiorano come agente tecnico (categoria A).