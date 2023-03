Addio alla signora Genoveffa, il Palazzo di giustizia era la sua seconda casa Benevento. E' scomparsa all'età di 69 anni

Al Palazzo di giustizia non la si vedeva da qualche giorno, ma nessuno immaginava che la sua esistenza stesse per giungere al capolinea. La signora Genoveffa aveva 69 anni ed era diventata una presenza fissa nella struttura di via De Caro. Una persona educatissima, attraversata da un dolore che si portava dentro e la induceva a chiedere sempre giustizia.

Per anni si è sobbarcata lunghissime attese in Procura, voleva sempre parlare con i magistrati, anche quando non ce n'era motivo. Restava seduta per ore, poi si trasferiva sotto il porticato del Tribunale, dove si intratteneva al telefono, chissà con chi, e infine si allontanava. Per tornare il giorno successivo, dopo essere scesa dal pullman che da Sant'Arcangelo Trimonte l'aveva condotta a Benevento.

La vita non doveva averle sorriso, ma lei non aveva perso la forza d'animo e continuava ad andare avanti, in un mix di speranza ed illusione. Gli uffici giudiziari erano diventati la sua seconda 'casa', li frequentava senza dare fastidio perchè tutti ne conoscevano il tratto umano. Mancherà, signora Genoveffa, anche a chi faceva finta di non vederla. Lei è sempre stata lì. "Buongiorno", diceva a tutti. Buon viaggio.