Tribunale: 33 anni di lavoro, buona vita al funzionario Giuseppe Comoletti Dal 2013 una figura chiave dell'ufficio Gip/ Gup

Una figura chiave, un punto di riferimento come pochissimi nell'ufficio Gip/ Gup del Tribunale. E' stato questo e tanto altro, il funzionario giudiziario Giuseppe Comoletti, di Cautano, oggi all'ultimo giorno di oltre 33 anni di lavoro. Competenza, professionalità ed una educazione old style, Comoletti è stato dal 2013 un approdo sicuro per colleghi, magistrati ed avvocati, con la sua capacità di trovare risposte ed offrire soluzioni.

Prima di Benevento, ha operato presso la sezione distaccata di Airola ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sempre nel settore penale. Per lui non sarà certo semplice abbandonare all'improvviso le abitudini consolidate e i ritmi di sempre, per chi lo conosce non vederlo impegnato nella sua stanza al quarto piano.

E' il momento della pensione, con la possibilità di dedicarsi ancora di più alle persone che ama. Buona vita.