Casa albergo per anziani a Ceppaloni, assolti tre tecnici: il fatto non sussiste Benevento. La sentenza, erano accusati di falso

Il fatto non sussiste: assolte dal giudice Simonetta Rotili, in linea con la richiesta delle difese e dello stesso Pm, le tre persone coinvolte in una indagine sulla Casa albergo per anziani 'Dr. Pietro Lonardo' a Ceppaloni.

Si tratta dell'architetto Vincenzo Castracane, 65 anni, di Benevento, presidente della Commissione tecnica di valutazione dell'Ufficio di piano Ambito B1, di Leopoldo De Blasio, 63 anni, di Ceppaloni, geometra presso il Comune di Benevento, membro della Commissione, e Pio Mandato, 59 anni, di Ceppaloni, tecnico incaricato dal Comune di Ceppaloni, difesi dagli avvocati Sergio Rando, Massimiliano Cornacchione e Mario Chiusolo.

Nel mirino degli inquirenti era finito il verbale di sopralluogo presso la Casa albergo, per la verifica dell'adeguamento della struttura ai requisiti tecnici e strutturali previsti dalla normativa. Secondo la Procura, Castracane e De Blasio il 20 ottobre del 2016 avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti da parte della stessa struttura.

L'addebito di falso era contestato anche a Mandato, che nella sua relazione del 12 ottobre del 2016 avrebbe certificato che la Casa albergo rispettava i requisiti comuni e specifici, rispondenti alle norme urbanistiche, al regolamento edilizio e a quelle di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Nel febbraio del 2020 i tre imputati erano stati rinviati a giudizio dal gup Gelsomina Palmieri, oggi l'ultima udienza del processo: prima l'esame di Mandato e le dichiarazioni spontanee di De Blasio e Castracane, poi la discussione e, infine, la sentenza.