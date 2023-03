Detenuto si accascia nel gabbiotto, un fratello inveisce contro il pm della Dda Benevento. Momenti di paura e tensione in Tribunale

Aveva appena terminato di sottoporsi all'esame e di rispondere alle domande delle parti. Si era avviato verso il gabbiotto riservato ai detenuti quando, una volta entrato, è stato colpito da un malore ed è finito riverso sul pavimento, dopo aver battuto la testa contro una panca.

Momenti di paura questa mattina nell'aula Falcone – Borsellino durante un processo nato da una indagine della Dda. Protagonista dell'episodio, suo malgrado, Stanislao Musco, 46 anni, di Benevento, uno degli imputati.

Mentre il 118, nel frattempo allertato, provvedeva a prestargli i primi soccorsi, un fratello si è avvicinato al pm della Dda Luigi Landolfi ed ha pesantemente inveito contro di lui. Clima di tensione poi rientrato: Musco è stato trasportato in ospedale per i necessari accertamenti, l'udienza è ripresa per qualche minuto, fino al rinvio al 4 aprile.