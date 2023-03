Consiglio distrettuale di disciplina, il presidente è l'avvocato Angelo Leone Benevento. Eletto all'unanimità dai rappresentanti di sette Ordini campani

E' stato eletto all'unanimità, ottenendo i voti dei 47 rappresentanti, sui 50 complessivi, degli Ordini di Benevento, Avellino, Napoli, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata. L'avvocato Angelo Leone, del Foro sannita, è il nuovo presidente del Consiglio distrettuale di disciplina della Corte d’Appello di Napoli. Un riconoscimento importante per uno dei più apprezzati e noti penalisti, impegnato in importanti processi non solo a livello provinciale.

Figlio d'arte – il papà, Francesco, deceduto prematuramente, è stato presidente dell'Ordine- , Angelo Leone, 49 anni ad ottobre, era stato scelto dal parlamentino forense di Benevento nel luglio dello scorso anno con altri sei colleghi - Erminia Mazzoni, Giancarlo Di Gregorio, Annalisa Donatiello, Maurizo Curatolo, Vincenzo Piscitelli e Clementina Ambrosino- come componente del Consiglio distrettuale di disciplina. Oggi l'elezione al vertice dell'organismo.