Spoglia la mamma, lei fa sesso con compagno davanti a lui. Pm: risentire 12enne Benevento. Chiesto l'incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni del minore

Una richiesta di incidente probatorio al Gip, che dovrà decidere se fissarlo. L'ha avanzata, con l'evidente obiettivo di cristallizzare, nel contraddittorio tra le parti, le dichiarazioni del minore, il pm Stefania Bianco per il 43enne e la 44enne, che abitano in due diversi centri della Valle telesina, agli arresti domiciliari dagli inizi di febbraio per violenza sessuale e corruzione di minorenne: il figlio 12enne della donna, separata.

Difesi dagli avvocati Maria Carmine Maturo ed Ettore Marcarelli, Filomena e Luigi Marino, entrambi erano stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare, confermata dal Riesame, firmata dal gip Pietro Vinetti una inchiesta degli agenti del Commissariato di Telese Terme avviata dopo la querela del padre del ragazzo sui comportamenti che avrebbero assunto da maggio a settembre del 2022.

Secondo gli inquirenti, il ragazzo aveva visto dei film 'sporchi' e, avendo una fidanzatina, aveva chiesto come si facesse. Stavano parlando di sesso, ed il compagno – rivelerà la donna nel corso di un colloquio registrato a sua insaputa alla presenza di uno psicologo- avrebbe iniziato a mostrarglielo. Toccando e baciando la madre del 12enne, poi invitato a spogliarla. Lui le avrebbe tolto reggiseno e slip, poi le avrebbe succhiato il seno ed avrebbe assistito alla consumazione di un rapporto.

Una storia sconcertante, basato sul racconto del 12enne, definito “intrinsecamente coerente, al netto di qualche discrepanza che, tuttavia, non altera la ricostruzione dei fatti, che rimane sostanzialmente univoca rispetto all'episodio di violenza e alle successive esperienze che il minore è stato, costretto o meno a subire”. Dichiarazioni che il minore, se l'incidente probatorio sarà disposto, dovrà ripetere, ascoltato in forma protetta, rispondendo anche alle domande della difesa.