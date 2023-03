Con l'auto in una scarpata lungo la Statale 87, ferito un 42enne FOTO - L'incidente nel territorio di Sassinoro. Veicolo finito in un burrone che costeggia l'arteria

E' stato trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento il 40enne alla guida di una utilitaria Opel che ieri pomeriggio è finita in una scarpata che costeggia la Statale 87 che da Benevento conduce a Campobasso. L'incidente nel territorio di Sassinoro. E' qui che, per cause ora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada e dopo un 'volo' di circa 20 metri è finita tra la vegetazione in fondo ad un burrone.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Non semplici le operazioni per recuperare il malcapitato prima e l'auto dopo, finiti nella scarpata sottostante. Soccorso l'uomo è stato poi trasportato in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo poi sottoposto ai rilievi.