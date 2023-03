Leone vertice Consiglio disciplina avvocati, segno importante per Ordine sannita Benevento. La nota del presidente del parlamentino forense Stefania Pavone

La presidente dell’Ordine degli avvocati di Benevento, Stefania Pavone, esprime "vivo compiacimento per l’elezione del collega Angelo Leone a presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte d’Appello di Napoli".

L’organismo, previsto dalla nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense, esercita il controllo disciplinare sugli avvocati iscritti all’albo.

“Un incarico prestigioso quanto delicato – commenta Pavone - che per la prima volta vede al vertice un avvocato non espressione del Foro napoletano, segno dell’autorevolezza del collega Leone e più in generale del Foro sannita a livello distrettuale. Ben conoscendo l’equilibrio e lo spessore umano e professionale dell’avvocato Leone, sono sicura che il mandato verrà esercitato nell’interesse della classe forense come pure della società civile, che specie in questo momento storico deve continuare a considerarci come garanti del Diritto in ogni angolo del territorio, specie nelle periferie esistenziali che spesso si ritrovano senza la possibilità di far sentire la loro voce che reclama dignità. Il tutto nel rigoroso rispetto delle norme deontologiche forensi. Formulo al collega i migliori auguri di buon lavoro”.