Ritenuto "non a norma e contraffatto", dissequestrati 25 quintali di pellet Benevento. Il Riesame annulla sequestro a carico dell'imprenditore di Durazzano Alessandro Crisci

Dissequestrati dal Riesame, che ha accolto il ricorso degli avvocati Andrea De Longis ed Alessandro Buffolino, 25 quintali di pellet ai quali i carabinieri del Nas di Salerno avevano apposto i sigilli a Durazzano. Il carico - la prima tranche di un ordine per un importo complessivo di 160mila euro- era arrivato, attraverso una ditta di import -export, dalla Turchia, destinato all'imprenditore Alessandro Crisci, sindaco di Durazzano, al quale era stata contestata l'ipotesi di frode in commercio.

Il sequestro era scattato perchè il materiale era stato ritenuto non conforme alle normativa europea e contraffatto, perchè sulle buste era riportata solo una A, cerchiata, e non le sigle A1, A2 e A3.

Il lavoro dei difensori ha però consentito, attaraverso l'esame della documentazione, di risalire alla società, accreditata a livello mondiale, che aveva certificato la qualità del pellet, in linea con le leggi vigenti e non contraffatto, come dimostrato da quella A sui contenitori. Argomenti evidentemente accolti dal Tribunale, che, come detto, ha annullato il sequestro.